Суарес поразил фанатов ужасной формой во время Кубка Америки

Болельщики остались разочарованными формой уругвайского нападающего "Барселоны" Луиса Суареса в матче Кубка Америки Уругвай - Эквадор (4:0).

В одном из эпизодов форвард подавал угловой и фанаты обратили внимание на внушительный живот Суареса.

"Теперь Суарес не утонет благодаря такому спасательному кругу", "выпил много пива перед матчем", - пишут пользователи в сети.

Несмотря на живот футболист отметился голом в матче с эквадорцами.

В минувшем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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