Суарес посвятил гол в ворота "Валенсии" умершей от рака дочери Энрике

Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил два гола в матче 4-го тура Примеры с "Валенсией" (5:2) и посвятил один из забитых мячей умершей дочери экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике, передает RAC1.



Футболист забил на 61-й и 82-й минутах и свой первый гол отпраздновал, скрестив пальцы и показав букву "Х".



Напомним, Ксана умерла 29 августа от рака костей. Старшая дочь Суареса была одноклассницей 9-летней девочки.



Энрике тренировал "Барселону" с 2014 по 2017 год.

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