Суарес поучаствовал в 10 последних голах "Барселоны" в Примере

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Суарес поучаствовал в 10 последних голах "Барселоны" в Примере

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес ударно проводит текущий отрезок сезона.

Как сообщает Gracenote Live, последние 10 голов "сине-гранатовых" в Примере стали следствием результативных действий уругвайца.

Звёздный форвард забил 4 мяча и сделал 6 ассистов в 6 матчах.

Следующий соперник "Барсы" - мадридский "Атлетико". Встреча с "матрасниками" в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании состоится 9 января.

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