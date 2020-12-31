Суарес повторил клубный рекорд "Атлетико"
Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес забил единственный гол в матче 16-го тура Примеры против "Хетафе" (1:0).
33-летний футболист записал в свой актив 8 мячей в 11 первых играх чемпионата в составе "матрасников".
Таким образом, уругваец повторил клубный рекорд, установленный в 2011 году колумбийским нападающим Радамелем Фалькао.
Никому, кроме Суареса и Фалькао, не удавалось забить хотя бы 8 голов в 11 первых матчах за "Атлетико" в Примере в 21-м веке.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14