Суарес повторил клубный рекорд "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес забил единственный гол в матче 16-го тура Примеры против "Хетафе" (1:0).

33-летний футболист записал в свой актив 8 мячей в 11 первых играх чемпионата в составе "матрасников".

Таким образом, уругваец повторил клубный рекорд, установленный в 2011 году колумбийским нападающим Радамелем Фалькао.

Никому, кроме Суареса и Фалькао, не удавалось забить хотя бы 8 голов в 11 первых матчах за "Атлетико" в Примере в 21-м веке.

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