Суарес пожелал Салаху скорейшего выздоровления

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес пожелал скорейшего выздоровления вингеру "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеду Салаху.

"Подобные вещи случаются в футболе. Довольно сложно и проблемно в финале Лиги Чемпионов думать о Чемпионате Мира. Салаху просто не повезло. Желаю ему всего наилучшего, чтобы он восстановился от травмы к ЧМ-2018. Сыграть на мундиале - мечта любого игрока. Да и я хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие футболисты" - сказал Суарес.

Напомним, что сборные Уругвая и Египта попали в одну группу на ЧМ-2018, также им будут противостоять Россия и Саудовская Аравия.

Не пропустите: Сёмин встал на защиту Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru