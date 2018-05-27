Суарес пожелал Салаху скорейшего выздоровления

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Суарес пожелал Салаху скорейшего выздоровления

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес пожелал скорейшего выздоровления вингеру "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеду Салаху.

"Подобные вещи случаются в футболе. Довольно сложно и проблемно в финале Лиги Чемпионов думать о Чемпионате Мира. Салаху просто не повезло. Желаю ему всего наилучшего, чтобы он восстановился от травмы к ЧМ-2018. Сыграть на мундиале - мечта любого игрока. Да и я хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие футболисты" - сказал Суарес.

Напомним, что сборные Уругвая и Египта попали в одну группу на ЧМ-2018, также им будут противостоять Россия и Саудовская Аравия.

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