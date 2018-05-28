Суарес пожелал Салаху скорейшего выздоровления

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес высказался касательно травмы лидера сборной Египта Мохамеда Салаха.

Салах повредил ключицу в финале Лиги Чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" (3:1).

"Подобное случается в футболе. Сложно во время финала Лиги Чемпионов думать о чемпионате мира. Салаху просто не повезло.

Желаю ему всего наилучшего, чтобы он успел восстановиться от травмы к чемпионату мира. Хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки", - сказал он.

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