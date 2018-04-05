Суарес прервал безголевую серию в Лиге Чемпионов, которая длилась больше года

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Суарес прервал безголевую серию в Лиге Чемпионов, которая длилась больше года
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес забил гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (4:1).

Уругваец сумел прервать безголевую серию в Лиге Чемпионов, длившуюся больше года. В предыдущий раз форвард забивал в ворота ПСЖ (6:1) 8 марта 2017 года.

В этом сезоне 31-летний Суарес провел за "Барселону" 42 матча и забил 26 голов.

Не пропустите: "Барселона" – "Рома" – 4:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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