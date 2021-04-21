Суарес преступил к тренировкам в общей группе

Фото: Твиттер @LuisSuarez9

Форвард "Атлетико" Луис Суарес полностью восстановился после травмы и начал занятия со всей командой в общей группе.

Напомним 34-летний нападающий получил повреждение на тренировке 13 апреля. По этой причине он не смог помочь своей команде в матче Ла Лиги с "Эйбаром" (5:0).

Пока не известно, сможет ли уругваец выйти на поле в следующей игре против "Уэски", который состоится завтра, 22 апреля, в 20:00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Испании на счету бомбардира 19 голов и 2 результативные передачи в 26 матчах.