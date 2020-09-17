Суарес прилетел в Италию для сдачи экзамены по языку. Футболист готовится перейти в "Ювентус"

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Суарес прилетел в Италию для сдачи экзамены по языку. Футболист готовится перейти в "Ювентус"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сегодня, 17 сентября, уругваец утром занимался с каталонским клубом, а днем вылетел в Италию. По прилету Суарес отправился в университет для сдачи экзамена по итальянскому языку.

Журналист итальянского издания опубликовал фотографии Суареса, входящего в здание университета Перуджи.

Таким образом, у футболиста есть все шансы получить паспорт гражданина Евросоюза.

Ранее сообщалось, что трансфер Суареса на грани срыва из-за того, что он не успеет оформить необходимые документы.

А еще: Луис Суарес рассматривает три варианта продолжения карьеры | http://soccernews.ru
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