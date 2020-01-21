Суарес приступил к восстановлению после операции на колене
Форвард "Барселоны" Луис Суарес в твиттере сообщил, что приступил к восстановлению после операции на колене.
Ранее сообщалось, что уругваец пропустит до 4-х месяцев.
Empezando recuperación y con muchas ganas de estar de vuelta ⚽ #siemprepositivo pic.twitter.com/gtLJw9ArDq— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 21 января 2020 г.
"Начинаем восстановление и стараемся вернуться", - написал Суарес.
В текущем сезоне на счету Суареса 14 забитых мячей и 7 ассистов в 23 играх. Соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года.
"Барселона" в турнирной таблице Примеры занимает 1 место.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14