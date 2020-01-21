Суарес приступил к восстановлению после операции на колене

Форвард "Барселоны" Луис Суарес в твиттере сообщил, что приступил к восстановлению после операции на колене.



Ранее сообщалось, что уругваец пропустит до 4-х месяцев.

Empezando recuperación y con muchas ganas de estar de vuelta ⚽ #siemprepositivo pic.twitter.com/gtLJw9ArDq — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 21 января 2020 г.

"Начинаем восстановление и стараемся вернуться", - написал Суарес.

В текущем сезоне на счету Суареса 14 забитых мячей и 7 ассистов в 23 играх. Соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года.

"Барселона" в турнирной таблице Примеры занимает 1 место.

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