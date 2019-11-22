Суарес признался, что MLS привлекательный чемпионат

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что думает о MLS. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Интер Майами" хочет приобрести игрока по истечении его контракта с каталонским клубом.

"Никогда не знаешь, что будет в будущем. На данный момент у меня контракт с "Барселоной", я доволен. Но MLS - очень привлекательный чемпионат. Эта лига выросла в последнее время. Там много талантливых футболистов", - сказал Суарес.

Контракт 32-летнего нападающего с "Барселоной" рассчитан до 2021 года. В этом сезоне он участвовал в 10 матчах, забив 6 голов.

Не пропустите: Месси - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы за последние пять лет | http://soccernews.ru