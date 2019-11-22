Суарес признался, что MLS привлекательный чемпионат
Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что думает о MLS. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что "Интер Майами" хочет приобрести игрока по истечении его контракта с каталонским клубом.
"Никогда не знаешь, что будет в будущем. На данный момент у меня контракт с "Барселоной", я доволен. Но MLS - очень привлекательный чемпионат. Эта лига выросла в последнее время. Там много талантливых футболистов", - сказал Суарес.
Контракт 32-летнего нападающего с "Барселоной" рассчитан до 2021 года. В этом сезоне он участвовал в 10 матчах, забив 6 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
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