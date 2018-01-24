Суарес признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре

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Суарес признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес стал лучшим игроком чемпионата Испании по итогам декабря.

В последнем месяце прошлого года форвард отметился пятью мячами в четырех встречах.

Всего на счету 31-летнего Суареса в этом сезоне 16 голов и 7 результативных передач в 27 поединках.

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