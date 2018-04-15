Суарес призывает фанатов забыть вылет из Лиги Чемпионов

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Суарес призывает фанатов забыть вылет из Лиги Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес считает, что болельщики каталонцев должны радоваться успехам команды в чемпионате Испании.

"Я понимаю недовольство фанатов из-за нашего вылета из Лиги Чемпионов и это нормально. Но из-за этого кажется, что победа в Ла Лиге ничего не значит. Болельщикам нужно гордиться нашими нынешними достижениями, а не вспоминать наши неудачи", - приводит слова Суареса Marca.

Напомним, что "Барселона" установила рекорд чемпионатов Испании, не проиграв на протяжении 39 матчей подряд.

Не пропустите: Луис Суарес забил "Валенсии" 10 голов, это больше, чем любой другой команде в составе "Барселоны". | http://soccernews.ru

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