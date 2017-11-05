Суарес продлил свою антирекордную "сухую" серию в "Барселоне"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес продлил свою антирекордную "сухую" серию в составе своего нынешнего клуба.

Так, по информации sport.es, уругвайский бомбардир не может отличиться забитым мячом за "сине-гранатовых" уже на протяжении 451-й минуты, что является наихудшим результатом для него за время его выступлений в Испании.

Всего в нынешнем сезоне Суарес отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами в 14 матчах за "Барселону".

Напомним, Вальверде поддержал Суареса. | soccernews.ru