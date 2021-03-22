Суарес прокомментировал достижение отметки в 500 голов за карьеру

Теги луис суаресбарселоналиверпульатлетико мадрид

Суарес прокомментировал достижение отметки в 500 голов за карьеруФото: Твиттер @Atleti
Форвард "Атлетико" Луис Суарес высказался о чувствах после достижения отметки в 500 голов в карьере.

"500 голов, и еще больше воспоминаний. Все началось в Уругвае.

Когда я дебютировал за "Насьональ" - команду своей детской мечты, я думал, что нет ничего лучше этого. Затем мы выиграли чемпионат. 

После этого я был готов сделать следующий шаг. Мой переезд в Европу в 19 лет стал серьезным событием. Но без доверия и поддержки людей в Гронингене у меня бы ничего не вышло.

Потом был Амстердам, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Это лучше место, чтобы учиться и расти как игрок. Я смог стать капитаном клуба – и это лучшее, чего я добился в своей карьере.

Ливерпуль был особенным. Связь с болельщиками невероятно вдохновила меня.

Барселона, невероятный город, встретила меня с распростертыми объятиями. Мне посчастливилось играть с лучшими футболистами мира и покорить Европу. Разве можно о чем-то еще просить?

Теперь Мадрид, где я наслаждаюсь и бьюсь за клуб. Я хочу забить здесь еще много голов. Хочу, чтобы болельщики скорее вернулись на стадионы. Тогда мы сможем отпраздновать все вместе.

Вы можете этого не знать, но вы сыграли свою роль во всех забитых мной голах. И сегодня я благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня в моих командах все эти годы, от Монтевидео до Мадрида, от 0 до 500 голов. А что еще ждет впереди..." – написал Суарес в своем Инстаграме.

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