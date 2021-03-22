Суарес прокомментировал достижение отметки в 500 голов за карьеру
Фото: Твиттер @Atleti
Форвард "Атлетико" Луис Суарес высказался о чувствах после достижения отметки в 500 голов в карьере.
"500 голов, и еще больше воспоминаний. Все началось в Уругвае.
Когда я дебютировал за "Насьональ" - команду своей детской мечты, я думал, что нет ничего лучше этого. Затем мы выиграли чемпионат.
После этого я был готов сделать следующий шаг. Мой переезд в Европу в 19 лет стал серьезным событием. Но без доверия и поддержки людей в Гронингене у меня бы ничего не вышло.
Потом был Амстердам, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Это лучше место, чтобы учиться и расти как игрок. Я смог стать капитаном клуба – и это лучшее, чего я добился в своей карьере.
Ливерпуль был особенным. Связь с болельщиками невероятно вдохновила меня.
Барселона, невероятный город, встретила меня с распростертыми объятиями. Мне посчастливилось играть с лучшими футболистами мира и покорить Европу. Разве можно о чем-то еще просить?
Теперь Мадрид, где я наслаждаюсь и бьюсь за клуб. Я хочу забить здесь еще много голов. Хочу, чтобы болельщики скорее вернулись на стадионы. Тогда мы сможем отпраздновать все вместе.
Вы можете этого не знать, но вы сыграли свою роль во всех забитых мной голах. И сегодня я благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня в моих командах все эти годы, от Монтевидео до Мадрида, от 0 до 500 голов. А что еще ждет впереди..." – написал Суарес в своем Инстаграме.
Читать также: Луис Суарес забил 500-й гол в карьере | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Овчинников назвал имя лучшего тренера России
-
Сборная России представила новую форму (фото)
-
"Интер" вернулся к тренировкам после карантина
-
Почеттино год назад мог возглавить "Барселону"
-
Ибрагимович заплакал после вопроса о реакции семьи на его возвращение в сборную (видео)
-
"Монако" может продать Головина
-
Пирло может летом покинуть "Ювентус"
-
Суарес прокомментировал достижение отметки в 500 голов за карьеру
-
Карпин рассказал, когда может завершить тренерскую карьеру
-
Почеттино знает, как убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
-
Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам
-
Голкипер "Барселоны" Нето получил травму на тренировке
-
Карпин сделал прогноз о победителе Лиги Чемпионов
-
Болельщики "Торпедо" ярко отреагировали на отставку Игнашевича
-
Сборная Аргентины представила новую форму. Месси поучаствовал в презентации
-
Левандовски стал кавалером почетной государственной награды в Польше (фото)
-
Малафеев высказался о серии незабитых пенальти Дзюбы
-
1
Месси повторил "вечный" рекорд Пепе
-
Андрей Шевченко рассказал, почему не вызвал лидера киевского "Динамо" в сборную Украины
-
1
Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14