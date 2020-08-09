Суарес прокомментировал победу "Барселоны" в матче ЛЧ с "Наполи"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал победный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (3:1).

Отметим, футболист в этой встрече забил гол, реализовав пенальти.

"На протяжении двух недель мы серьезно готовились к сложному сопернику, в чем убедились в первой игре.

В одноматчевом противостоянии с "Баварией" все возможно. Это один из главных претендентов на победу, но мы также фавориты", - цитирует Суареса сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Баварией", которая ранее обыграла "Челси" (4:1). Встреча состоится 14 августа.

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