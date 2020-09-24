Суарес прокомментировал свой переход из "Барселоны" в "Атлетико"

Форвард Луис Суарес на своей прощальной пресс-конференции, посвящённой уходу из "Барселоны", высказался о подписании контракта с мадридским "Атлетико".

"Я покидаю клуб с чувством, что полностью реализовал себя. Непросто войти в топ-3 лучших бомбардиров в истории клуба. Когда "Барса" проинформировала, что на меня больше не рассчитывают, у меня было много предложений. Я посчитал, что готов перейти в команду, которая может на равных конкурировать с "Реалом" и "Барселоной". Я полон энтузиазма и хороших ожиданий. "Атлетико" - очень конкурентоспособный клуб", - сказал 33-летний уругваец.

Напомним, что звёздный нападающий перешёл из "Барселоны" в "Атлетико" на правах свободного агента.

В составе "сине-гранатовых" за шесть сезонов Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

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