Суарес прокомментировал возможные переходы Неймара и Лаутаро Мартинеса в "Барселону"

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Суарес прокомментировал возможные переходы Неймара и Лаутаро Мартинеса в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, как он относится к информации о возможных переходах в каталонский клуб форвардов ПСЖ Неймара и "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"На данный момент сложно говорить о том, кто может усилить "Барселону", учитывая происходящее в мире. Но мне нравятся сильные футболисты. Мы очень ценили Неймара. Он может еще многое дать команде, поэтому мы готовы тепло встретить его. Мартинес сильно прибавил. Он блестяще двигается и является отличным нападающим.

Я рад, что "Барселона" хочет усилиться игроками, которые могут помочь команде стать сильнее. А здоровая конкуренция - это хорошо", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

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