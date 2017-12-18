Суарес прокомментировал возможные подписания "Барселоной" Гризманна и Коутиньо

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Суарес прокомментировал возможные подписания "Барселоной" Гризманна и КоутиньоВедущий форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал возможные подписания его клубом нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"И Гризманн, и Коутиньо - это топовые игроки, которые выступают на очень высоком уровне... Они оба - достаточно молоды и имеют долгую карьеру впереди. "Барса" всегда хочет иметь лучших игроков", - приводит слова 30-летнего уругвайца sport.es.

Напомним, Балаге не видит Коутиньо и Гризманна в "Барселоне". | soccernews.ru

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