Суарес прокомментировал возможный трансфер Коутиньо в "Барселону"

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Суарес прокомментировал возможный трансфер Коутиньо в "Барселону"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес поделился мнением о возможном переходе хавбека "Ливерпуля" Коутиньо в каталонский клуб.

"Очевидно, что Коутиньо хотел бы перебраться в "Барселону". Коутиньо - футболист с большими амбициями и будучи профессионалом продолжает показывать, что обладает положительными качествами. Несмотря на попытки "Ливерпуля" выручить с его трансфера больше средств, он помогает команде и демонстрирует себя исключительно профессиональным игроком" - приводит слова Суареса Daily Mail.

Напомним, что "Барселона" планирует подписать бразильца в ближайшее трансферное окно.

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