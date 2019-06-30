Суарес прокомментировал вылет Уругвая из Кубка Америки
Форвард сборной Уругвая Луис Суарес высказался о вылете команды из Кубка Америки.
Напомним, что уругвайцы в серии пенальти уступили Перу. Единственным кто не смог реализовать пенальти стал Суарес.
"Мы несправедливо проиграли. Мы превосходили соперника, у нас было больше голевых моментов, однако нам не удалось реализовать их", - заявил Суарес.
Таким образом, в полуфинале сборная Перу встретится с Чили. В другой паре сойдутся Бразилия и Аргентина.
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