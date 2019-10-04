Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая
Нападающий Луис Суарес не поможет сборной Уругвая в октябрьских товарищеских матчах против Перу.
Как сообщает официальный сайт "Барселоны", принято решение, что футболист останется в расположении клуба, чтобы пройти курс лечения.
Уточняется, что с таким сценарием согласились все заинтересованные стороны.
Напомним, что Уругвай сыграет с Перу 12 и 15 октября.
32-летний Суарес в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 7 матчей и забил 5 голов.
Не пропустите: Суарес вышел на 3-е место в истории "Барселоны" по числу голов в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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