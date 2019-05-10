Суарес пропустит до полутора месяцев из-за травмы

Стали известны сроки восстановления уругвайского нападающего "Барселоны" Луиса Суареса, сообщает официальный сайт клуба.

Футболиста была сделала артроскопия правого колена из-за травмы мениска. Сроки восстановления форварда составляют от четырех до шести недель.

Таким образом, он пропустит остаток нынешнего сезона. Кроме того, уругваец может не сыграть на Кубке Америки, который стартует 14 июня.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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