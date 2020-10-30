Суарес пропустит матч Ла Лиги с "Осасуной"

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес пропустит матч чемпионата Испании с "Осасуной". Об этом сообщает Marca.

По данным источника, 33-летний игрок не попал в заявку, так как главный тренер мадридцев Диего Симеоне решил дать уругвайцу отдохнуть.

В нынешнем сезоне футболист в пяти матчах Ла Лиги забил 4 гола.

Матч "Атлетико" с "Осасуной" состоится завтра, 31 октября. Начало - в 20:30 (мск).

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