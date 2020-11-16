Суарес пропустит матчи с "Барселоной" и "Локомотивом" из-за коронавируса

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Суарес пропустит матчи с "Барселоной" и "Локомотивом" из-за коронавируса

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается в твиттере Федерации футбола Уругвая.

Таким образом, футболист пропустит матч сборной Уругвая в отборочном турнире ЧМ-2022.

Кроме того, Суарес не сможет помочь "Атлетико" в матче со своей бывшей командой "Барселоной" в Ла Лиге и во встрече ЛЧ с "Локомотивом".

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