Суарес пропустит около трех недель

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес выбыл из строя на срок от двух до трех недель, сообщает официальный сайт клуба.

У форварда диагностировано растяжение первой степени. Эту травму он получил в матче 28-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (4:1).

Таким образом, Суарес не поедет в сборную Уругвая, куда ранее получил вызов.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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