Суарес пропустит около трех недель
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес выбыл из строя на срок от двух до трех недель, сообщает официальный сайт клуба.
У форварда диагностировано растяжение первой степени. Эту травму он получил в матче 28-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (4:1).
Таким образом, Суарес не поедет в сборную Уругвая, куда ранее получил вызов.
В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22