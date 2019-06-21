Суарес прошел обследование по поводу травмы руки

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прошел обследование из-за травмы руки. Об этом сообщает Ole.

Напомним, футболист был травмирован в матче Кубка Америки с Японией (2:2). После встречи ему пришлось посетить больницу в Порту-Алегри.

По данным источника, никаких серьезных повреждения не было выявлено, поэтому уругваец сможет участвовал в матче с Чили, который состоится 24 июня.

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