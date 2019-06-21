Суарес прошел обследование по поводу травмы руки

Теги луис суарестравмыуругвайяпония

Суарес прошел обследование по поводу травмы руки

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прошел обследование из-за травмы руки. Об этом сообщает Ole. 

Напомним, футболист был травмирован в матче Кубка Америки с Японией (2:2). После встречи ему пришлось посетить больницу в Порту-Алегри.

По данным источника, никаких серьезных повреждения не было выявлено, поэтому уругваец сможет участвовал в матче с Чили, который состоится 24 июня.

Не пропустите: Уругвай и Япония не выявили сильнейшего в матче Кубка Америки-2019
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Семак рассказал о травме Ерохина

Семак рассказал о травме Ерохина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов