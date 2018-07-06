Суарес провалил матч с Францией: опубликована неутешительная статистика



Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес крайне неудачно провел матч 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Франции (0:2).

В этом поединке форвард ни разу не сумел коснуться мяча в штрафной соперника. Более того, уругваец не нанес ни одного удара по воротам и даже не имел ни единого шанса сделать это.

Всего на ЧМ-2018 31-летний Суарес провел 4 матча и забил 2 гола.

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