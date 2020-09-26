Суарес провел первую тренировку в "Атлетико"
Новичок "Атлетико" Луис Суарес приступил к тренировкам с командой.
Официальный твиттер "матрасников" выложил видео с первого занятия уругвайца в новой команде.
⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
¡Recibimos a @LuisSuarez9 sobre el césped!
#AúpaAtleti pic.twitter.com/cTU7hr3sY2
Напомним, что Суарес подписал с "Атлетико" двухлетний контракт. Игрок может дебютировать 27 сентября в игре против "Гранады".
Суарес с 2014 года выступал за "Барселону". В составе каталонцев он провел 283 игры, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач.
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|Команда
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|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
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|14