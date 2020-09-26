Суарес провел первую тренировку в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Луис Суарес приступил к тренировкам с командой.

Официальный твиттер "матрасников" выложил видео с первого занятия уругвайца в новой команде.

Напомним, что Суарес подписал с "Атлетико" двухлетний контракт. Игрок может дебютировать 27 сентября в игре против "Гранады".

Суарес с 2014 года выступал за "Барселону". В составе каталонцев он провел 283 игры, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач.

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