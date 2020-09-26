Суарес провел первую тренировку в "Атлетико"

Теги атлетико мадридлуис суарес

Суарес провел первую тренировку в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Луис Суарес приступил к тренировкам с командой.

Официальный твиттер "матрасников" выложил видео с первого занятия уругвайца в новой команде.

Напомним, что Суарес подписал с "Атлетико" двухлетний контракт. Игрок может дебютировать 27 сентября в игре против "Гранады".

Суарес с 2014 года выступал за "Барселону". В составе каталонцев он провел 283 игры, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач.

Читайте также: Луис Суарес забрал в "Атлетико" номер Мораты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере

Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов