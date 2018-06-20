Суарес проводит 100-й матч за сборную Уругвая

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии.

Этот поединок стал 100-м для него в футболке национальной команды.

Всего на счету 31-летнего форварда 51 гол, удаление за игру рукой (в матче ЧМ-2010 против Ганы) и один укус итальянца Кьеллини.

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