Суарес проводит 100-й матч за сборную Уругвая
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии.
Этот поединок стал 100-м для него в футболке национальной команды.
Всего на счету 31-летнего форварда 51 гол, удаление за игру рукой (в матче ЧМ-2010 против Ганы) и один укус итальянца Кьеллини.
Не пропустите: Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Саудовской Аравии на очный матч ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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