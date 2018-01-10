Суарес, Рафинья, Деулофеу, Видаль и Туран не сыграют с "Сельтой"

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Суарес, Рафинья, Деулофеу, Видаль и Туран не сыграют с "Сельтой"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не включил в заявку своей команды на ответный матч 1/8 финала кубка Испании против "Сельты" сразу пятерых игроков, приближенных к основному составу.

Так, завтра на поле "Камп Ноу" не появятся защитник Алейш Видаль, полузащитники Денис Суарес и Рафинья Алькантара, а также вингеры Арда Туран и Жерар Деулофеу. При этом шанс сыграть против "Сельты" еще не потеряли игроки второй команды Карлес Аленья и Хосе Арнаис.

Напомним, Денис Суарес не уйдет из "Барселоны". | soccernews.ru

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