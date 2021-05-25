Суарес раскритиковал экс-президента "Барселоны" Бартомеу

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о своих претензиях к бывшему президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу.

Напомним, что уругваец выступал за "сине-гранатовых" с 2014 по 2020 год.

"В первую очередь, плохо ко мне относился президент. Он рассказывал об этом прессе, хотя мог позвонить мне лично и попросить уйти. Тренер говорил что-то вроде: "Мне сказали, что...". То есть это не было делом Кумана. Думаю, указание пришло сверху", - приводит слова Суареса Sport.es.

34-летний форвард ушёл в "Атлетико" и в первом же сезоне взял чемпионство с новой командой.

Бартомеу в октябре прошлого года покинул пост президента "Барсы". Его сменил Жоан Лапорта.

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