Суарес раскритиковал экс-президента "Барселоны" Бартомеу

Теги барселонаатлетико мадридлуис суаресжозеп мария бартомеу

Суарес раскритиковал экс-президента "Барселоны" Бартомеу

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о своих претензиях к бывшему президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу.

Напомним, что уругваец выступал за "сине-гранатовых" с 2014 по 2020 год.

"В первую очередь, плохо ко мне относился президент. Он рассказывал об этом прессе, хотя мог позвонить мне лично и попросить уйти. Тренер говорил что-то вроде: "Мне сказали, что...". То есть это не было делом Кумана. Думаю, указание пришло сверху", - приводит слова Суареса Sport.es.

34-летний форвард ушёл в "Атлетико" и в первом же сезоне взял чемпионство с новой командой.

Бартомеу в октябре прошлого года покинул пост президента "Барсы". Его сменил Жоан Лапорта.

Не пропустите: Суарес определился со своим будущим в "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 мая

Главные новости дня: 24 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов