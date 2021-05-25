Суарес раскритиковал экс-президента "Барселоны" Бартомеу
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о своих претензиях к бывшему президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу.
Напомним, что уругваец выступал за "сине-гранатовых" с 2014 по 2020 год.
"В первую очередь, плохо ко мне относился президент. Он рассказывал об этом прессе, хотя мог позвонить мне лично и попросить уйти. Тренер говорил что-то вроде: "Мне сказали, что...". То есть это не было делом Кумана. Думаю, указание пришло сверху", - приводит слова Суареса Sport.es.
34-летний форвард ушёл в "Атлетико" и в первом же сезоне взял чемпионство с новой командой.
Бартомеу в октябре прошлого года покинул пост президента "Барсы". Его сменил Жоан Лапорта.
Не пропустите: Суарес определился со своим будущим в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14