Суарес рассказал, чем его обидело руководство "Барселоны"

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Суарес рассказал, чем его обидело руководство "Барселоны"

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес вспомнил о том, какие аргументы приводило руководство "Барселоны" при расставании с ним.

Звёздный футболист сменил каталонский клуб на мадридский в сентябре 2020 года на правах свободного агента.

"У меня появилось желание покинуть "Барсу" из-за того, как со мной обошлись. Очень не понравилось, что меня посчитали старым и не соответствующим уровню топ-клуба", - приводит слова уругвайца France Football.

В составе "Атлетико" 34-летний Суарес забил 16 голов в 20 матчах Примеры и делит лидерство с Лионелем Месси в бомбардирской гонке турнира.

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