Суарес рассказал, что они с Месси поддержали Неймара

Форвард "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал, что у бывшего одноклубника по каталонскому клубу и форварда сборной Бразилии Неймара сейчас сложное время. Об этом сообщает Globo Esporte.

Напомним, футболист пропустит Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании.

"Мы с Месси общались с Неймаром и поддержали его. Он очень огорчен тем, что придется пропустить такой крупный турнир. Из-за отсутствия Неймара национальная команда многое потеряет. Он один из лучших в Бразилии. Но, думаю, команда найдет замену. Сейчас ему очень сложно. Я знаю это, потому что мы друзья", - сказал Суарес.

Ранее модель Нажила Триндаде заявила, что форвард сборной Бразилии изнасиловал ее в одном из отелей Парижа. Сразу после этого инцидента Неймар получил повреждение и лишился шанса выступить на Кубке Америки.

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