Суарес рассказал, как Неймар может вернуться в "Барселону"

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Суарес рассказал, как Неймар может вернуться в "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал информацию о том, что бразильский форвард ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.

"Уход Неймара из "Барселоны" был риском для него. Он хотел получить новый вызов, хотя знал, что играет за лучший клуб мира с лучшими игроками. 

Его возвращение в "Барселону" будет зависеть от ПСЖ и самого Неймара. Как друг Нея, я бы хотел, чтобы он был счастлив. Пусть он играет там, где ему хочется", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo. 

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, а затем перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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