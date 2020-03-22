Суарес рассказал, когда он вернется в строй

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что он собирается приступить к тренировкам, когда команда вернется с карантина, который введен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"Я изначально стремился вернуться в строй раньше намеченного срока. Врач говорит, что мое восстановление идет хорошо. Я смогу приступить к тренировкам, когда команда вернется с карантина", - приводит слова Суареса Marca.

Напомним, что в январе уругваец перенес операцию на колене. Ожидалось, что он вернется в строй в мае.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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