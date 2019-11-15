Суарес рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире

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Суарес рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что лучшим игроком в мире является его одноклубник - аргентинский форвард Лионель Месси.

"Месси очень помог мне в профессиональном росте. Мы сблизились с первого дня моего пребывания в команде. Мы дружим с ним. Некоторые моменты, которые мы пережили вместе, помогли нам на поле.

Все знают, что Месси является лучшим в мире. Он доказывает это каждый день.

Лионель тысячи раз доказывал свою дружбу. Например, он помог мне, когда я боролся за "Золотую бутсу", - цитирует Суареса Goal.

 

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