Суарес рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что лучшим игроком в мире является его одноклубник - аргентинский форвард Лионель Месси.
"Месси очень помог мне в профессиональном росте. Мы сблизились с первого дня моего пребывания в команде. Мы дружим с ним. Некоторые моменты, которые мы пережили вместе, помогли нам на поле.
Все знают, что Месси является лучшим в мире. Он доказывает это каждый день.
Лионель тысячи раз доказывал свою дружбу. Например, он помог мне, когда я боролся за "Золотую бутсу", - цитирует Суареса Goal.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6