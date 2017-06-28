Суарес рассказал, на кого он равнялся в детстве

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Суарес рассказал, на кого он равнялся в детствеФорвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес рассказал, кто в детстве были его кумирами.

"Когда я был маленьким, мне нравилась игра лучшего футболиста Уругвая Энцо Франческоли. Также мне нравился Габриэль Батистута, потому что он играл под девятым номером. Они всегда были игроками, которые мне нравились. Они были моими кумирами", - цитирует 30-летнего нападающего Mirror.

Напомним, "Барселона" продлила контракт с Аленьей. | soccernews.ru

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