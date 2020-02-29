Суарес рассказал о конфликте с Абидалем

Форвард "Барселоны" Луис Суарес высказался о разногласиях со спортивным директором каталонского клуба Эриком Абидалем.

"Нельзя сказать, что у нас испортились отношения. Просто игрокам было больно из-за негативных высказываний, которые шли из клуба. Тем более, Абидаль сам был футболистом. Внутри команды мы понимали, что происходит, но нельзя вешать вину на нас. С Абидалем у нас хорошие отношения, никаких проблем нет. Спустя несколько дней мы с ним встретились. Да, тогда было сложно о чём-то говорить, но в итоге состоялся разговор с капитанами команды. И, на мой взгляд, всё было урегулировано", - цитирует уругвайца Mundo Deportivo.

Напомним, что Абидаль обвинил игроков "Барсы" в недостаточной самоотдаче. Французу ответил Лионель Месси, потребовав назвать конкретные имена. Функционер этого так и не сделал.

33-летний Суарес в текущем сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 23 матча, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Луис Суарес рассказал о пункте автоматического продления контракта с "Барселоной". | http://soccernews.ru