Суарес рассказал о конфликте с Абидалем
Форвард "Барселоны" Луис Суарес высказался о разногласиях со спортивным директором каталонского клуба Эриком Абидалем.
"Нельзя сказать, что у нас испортились отношения. Просто игрокам было больно из-за негативных высказываний, которые шли из клуба. Тем более, Абидаль сам был футболистом. Внутри команды мы понимали, что происходит, но нельзя вешать вину на нас. С Абидалем у нас хорошие отношения, никаких проблем нет. Спустя несколько дней мы с ним встретились. Да, тогда было сложно о чём-то говорить, но в итоге состоялся разговор с капитанами команды. И, на мой взгляд, всё было урегулировано", - цитирует уругвайца Mundo Deportivo.
Напомним, что Абидаль обвинил игроков "Барсы" в недостаточной самоотдаче. Французу ответил Лионель Месси, потребовав назвать конкретные имена. Функционер этого так и не сделал.
33-летний Суарес в текущем сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 23 матча, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
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