Суарес рассказал о планах на будущее

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Суарес рассказал о планах на будущееФото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая и "Атлетико Мадрид" Луис Суарес рассазал о своих планах на заключительный этап карьеры футболиста.

"Еще два года назад я бы с удовольствием повесил бутсы на гвоздь в Барселоне, но сейчас я выступаю в составе "Атлетико", и меня здесь все утсраивает. Я планирую задержаться здесь настолько, насколько я смогу поддерживать уровень, требуемый клубом.

Если придет время принимать решение, я сделаю это с чувством выполненного долга перед клубом и перед собой, однако будущее настолько сложно предсказать, что я предпочитаю подождать периода перед окончанием контракта.

Я бы хотел сыграть в МЛС, но все еще может измениться", — цитирует уругвайца издание Club Del Deportista.

В текущем сезоне Ла Лиги Суарес провел 30 игр, в которых забил 19 голов.

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