Суарес рассказал о планах на будущее
Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен
Нападающий сборной Уругвая и "Атлетико Мадрид" Луис Суарес рассазал о своих планах на заключительный этап карьеры футболиста.
"Еще два года назад я бы с удовольствием повесил бутсы на гвоздь в Барселоне, но сейчас я выступаю в составе "Атлетико", и меня здесь все утсраивает. Я планирую задержаться здесь настолько, насколько я смогу поддерживать уровень, требуемый клубом.
Если придет время принимать решение, я сделаю это с чувством выполненного долга перед клубом и перед собой, однако будущее настолько сложно предсказать, что я предпочитаю подождать периода перед окончанием контракта.
Я бы хотел сыграть в МЛС, но все еще может измениться", — цитирует уругвайца издание Club Del Deportista.
В текущем сезоне Ла Лиги Суарес провел 30 игр, в которых забил 19 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14