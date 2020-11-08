Суарес рассказал о разговоре с Куманом перед уходом из "Барселоны"
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал, как проходил его уход из "Барселоны".
"У меня были профессиональные отношения с Куманом. Он по телефону сообщил мне, что я должен покинуть команду. Я сказал ему, что буду тренироваться с клубом до тех пор, пока "Барселона" не найдет мне новый клуб. Мы с уважением относились друг другу. Я принял его решение о своем уходе, а он был доволен моим поведением.
Я три недели тренировался с полной самоотдачей, не позволив усомниться в моих качествах. Однажды меня попросили позаниматься отдельно, и я сделал это. В какой-то момент Куман сказал мне, что я могу остаться, если не найду новый клуб. Все изменилось, когда появился "Атлетико". Я рад, что нашел новый путь", - приводит слова Суареса AS.
В нынешнем 33-летний Суарес провел за "Атлетико" 9 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14