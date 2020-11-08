Суарес рассказал о разговоре с Куманом перед уходом из "Барселоны"

Теги атлетико мадридбарселоналуис суаресрональд куман

Суарес рассказал о разговоре с Куманом перед уходом из "Барселоны"

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал, как проходил его уход из "Барселоны".

"У меня были профессиональные отношения с Куманом. Он по телефону сообщил мне, что я должен покинуть команду. Я сказал ему, что буду тренироваться с клубом до тех пор, пока "Барселона" не найдет мне новый клуб. Мы с уважением относились друг другу. Я принял его решение о своем уходе, а он был доволен моим поведением.

Я три недели тренировался с полной самоотдачей, не позволив усомниться в моих качествах. Однажды меня попросили позаниматься отдельно, и я сделал это. В какой-то момент Куман сказал мне, что я могу остаться, если не найду новый клуб. Все изменилось, когда появился "Атлетико". Я рад, что нашел новый путь", - приводит слова Суареса AS. 

В нынешнем 33-летний Суарес провел за "Атлетико" 9 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Суарес не забивает в гостевых матчах ЛЧ с 2015 года. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 ноября

Главные новости дня: 7 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов