Суарес рассказал о разговоре с Куманом перед уходом из "Барселоны"

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал, как проходил его уход из "Барселоны".

"У меня были профессиональные отношения с Куманом. Он по телефону сообщил мне, что я должен покинуть команду. Я сказал ему, что буду тренироваться с клубом до тех пор, пока "Барселона" не найдет мне новый клуб. Мы с уважением относились друг другу. Я принял его решение о своем уходе, а он был доволен моим поведением.

Я три недели тренировался с полной самоотдачей, не позволив усомниться в моих качествах. Однажды меня попросили позаниматься отдельно, и я сделал это. В какой-то момент Куман сказал мне, что я могу остаться, если не найду новый клуб. Все изменилось, когда появился "Атлетико". Я рад, что нашел новый путь", - приводит слова Суареса AS.

В нынешнем 33-летний Суарес провел за "Атлетико" 9 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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