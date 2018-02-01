Суарес рассказал о своем настрое на ЧМ-2018
Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о том, как его национальная команда должна готовиться к ЧМ-2018.
На мировом первенстве уругвайцы сыграют в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Россией.
"Я нацелен закончить сезон с "Барселоной" а затем физически и психологически подготовиться к чемпионату мира. Это – мой турнир, особенно, учитывая, что случилось на ЧМ-2014. Я хочу сделать уругвайцев счастливыми.
Остальные команды могут быть не очень грозными по именам, но это не сказывается на их технике или их тренерах. В прошлом мы страдали, нам нужно научиться быть не слишком самоуверенными. Нужно быть заведенными, доверять партнерам по команде и не подходить к играм слишком расслабленными. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0