Суарес рассказал о своем настрое на ЧМ-2018

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о том, как его национальная команда должна готовиться к ЧМ-2018.

На мировом первенстве уругвайцы сыграют в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Россией.

"Я нацелен закончить сезон с "Барселоной" а затем физически и психологически подготовиться к чемпионату мира. Это – мой турнир, особенно, учитывая, что случилось на ЧМ-2014. Я хочу сделать уругвайцев счастливыми.

Остальные команды могут быть не очень грозными по именам, но это не сказывается на их технике или их тренерах. В прошлом мы страдали, нам нужно научиться быть не слишком самоуверенными. Нужно быть заведенными, доверять партнерам по команде и не подходить к играм слишком расслабленными. | http://soccernews.ru