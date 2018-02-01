Суарес рассказал о своем настрое на ЧМ-2018

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Суарес рассказал о своем настрое на ЧМ-2018Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о том, как его национальная команда должна готовиться к ЧМ-2018.

На мировом первенстве уругвайцы сыграют в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Россией.

"Я нацелен закончить сезон с "Барселоной" а затем физически и психологически подготовиться к чемпионату мира. Это – мой турнир, особенно, учитывая, что случилось на ЧМ-2014. Я хочу сделать уругвайцев счастливыми.

Остальные команды могут быть не очень грозными по именам, но это не сказывается на их технике или их тренерах. В прошлом мы страдали, нам нужно научиться быть не слишком самоуверенными. Нужно быть заведенными, доверять партнерам по команде и не подходить к играм слишком расслабленными. | http://soccernews.ru

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Группа B М О
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2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
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2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
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3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
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3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
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