Суарес рассказал об отношениях с Гризманном

Форвард "Барселоны" Луис Суарес опроверг информацию, что в команде не приняли нападающего Антуана Гризманна.

"Всё в порядке - его хорошо приняли. Просто некоторые моменты неправильно интерпретируются. Мы относимся к нему как к любому другому одноклубнику. Разумеется, с кем-то общаешься больше, с кем-то - меньше. К примеру, Гризманн больше дружит с французами. С нами он иногда пьёт мате, но это не значит, что мы с ним дружим больше или меньше, чем с другими. Он сказал, что мало разговаривает с Месси? Но с другими он говорит столько же", - цитирует Суареса Sport.es.

Напомним, что летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

По некоторым данным, француз несчастлив в каталонском клубе и задумывается о смене команды.

В текущем сезоне игрок провёл за "блауграну" 15 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" теряет Лангле. | http://soccernews.ru