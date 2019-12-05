Суарес рассказал, сколько еще будет продолжаться карьера Месси



Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал слова своего одноклубника аргентинского форварда Лионеля Месси, который заявил, что приближается момент его ухода из футбола.

"Мне кажется, что Месси просто неверно поняли. Нужно понимать, что он сказал это в тот момент, когда получил "Золотой мяч". Он был очень счастлив и взволнован, ведь он такой же человек, как и все. Я уверен, что Лионель будет играть еще долго", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, что 32-летний Месси выиграл "Золотой мяч" в шестой раз в карьере и установил мировой рекорд, опередив нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду (5).

В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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