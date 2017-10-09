Суарес рекомендует Коутиньо перебраться в "Барселону"

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Суарес рекомендует Коутиньо перебраться в "Барселону"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес рекомендует полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо перебраться в его клуб.

Так, по информации испанской прессы, уругвайский бомбардир "сине-гранатовых" связался с 25-летним полузащитником "красных", дабы попытаться убедить того попробовать свои силы в Ла Лиге. В частности, Суарес обратил внимание на то, что со спортивной точки зрения переход в "Барсу" будет выглядеть более предпочтительным возможному трансферу в ПСЖ, который также интересуется бразильцем.

Напомним, Неймар склоняет Коутиньо к переходу в ПСЖ. | soccernews.ru

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