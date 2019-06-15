Суарес считает сборную Аргентины одним из фаворитов Кубка Америки-2019

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес поделился ожиданиями от Кубка Америки-2019, который стартовал минувшей ночью.

"Мы обладаем составом, необходимым для борьбы за трофей. Все команды уважают Уругвай, поскольку наша сборная чаще всех выигрывала турнир. Очевидно, что Аргентина также является одним из фаворитов, ведь за них играет лучший футболист мира", - приводит слова Суареса Sport.es.

Напомним, что сборная Уругвая на групповом этапе соревнования сыграет с Чили, Эквадором и Японией.

Аргентина, в свою очередь, встретится с Колумбией, Парагваем и Катаром.

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