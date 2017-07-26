Суарес сделал важное заявление относительно будущего Неймара

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес сделал важное заявление относительно будущего своего партнера по линии атаки в клубе Неймара.

"Я очень понимаю его. Я действительно люблю Неймара. Стать лучше с "Барселоной", стать лучше с лучшим игроком в мире - этого у него будет в другой команде. Я думаю, что ему нужно сделать это, наслаждаться этой замечательной командой, наслаждаться городом, где он живет. Он не собирается быть лучшим игроком мира в другом месте", - цитирует 30-летнего нападающего Washington Post.

Напомним, отец Неймара отказался комментировать слухи о своем сыне. | soccernews.ru