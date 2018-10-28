Суарес сделал заявление о победе над "Реалом" без Месси



Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал крупную победу своей команды в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (5:1). Эту встречу из-за травмы пропустил лидер каталонцев Лионель Месси.

"Реал" хорошо играл во втором тайме, забил гол и продолжал атаковать. Но мы сумели хорошо сделать свою ворота. У "Реала" сзади появилось много свободного пространства, и мы этим воспользовались.

Безусловно, для нас лучше, когда Месси в составе. Он является лучшим игроком мира. Но мы сумели доказать, что у нас прекрасная команда и без Лео", - цитирует Суареса Marca.

Напомним, что в этом матче Суарес стал автором хет-трика.

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