Суарес: "Сложившаяся ситуация с Месси ранит меня"

Форвард "Атлетико" Луис Суарес поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Как коллегу и друга Лео, сложившаяся ситуация ранит меня. Все это волнует меня как человека, однако я знаю, что он способен двигаться дальше и перевернуть ситуацию", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси хотел покинуть "Барсу" минувшим летом, однако клуб отказался бесплатно отпускать аргентинца.

В текущем сезоне Месси провел 11 игр, забил 6 голов, из них 5 с пенальти, и отдал два ассиста.

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