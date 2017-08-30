Суарес сможет сыграть против Аргентины

Врач сборной Уругвая Альберто Пан анонсировал участие нападающего Луиса Суареса в матче с Аргентиной.

Команды сыграют 1 сентября в рамках отбора на ЧМ-2018.

Отметим, что недавно в прессе сообщили о сокращении сроков, которые потребуются Суаресу на восстановлении посте травмы.

"Он прошёл все нужные процедуры, и видна положительная динамика. Его колено близко к полному выздоровлению. Суарес никогда не упустит шанс сыграть за свою национальную команду", - сказал врач.

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